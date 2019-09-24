الدفاع النيابية: العراق يحتاج الى 4 رادارات لرصد الصواريخ والطائرات.. لديه 2 فقط

2019/09/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، ان العراق يحتاج الى 4 رادارات عسكرية متطورة لكشف الاجسام الغريبة كالصواريخ والطائرات قبل دخولها الى الاجواء العراقية، فيما اشار الى ان ما يمتلكه الحشد الشعبي ه

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