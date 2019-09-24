شرطة المثنى تكشف عن جريمة قتل غامضة

2019/09/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة المثنى ،الثلاثاء، العثور على جثة عند ضفاف نهر العطشان في قضاء الرميثة شمال المحافظة.

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