العراق يُشارك في الاجتماع الوزاريّ الرباعيّ حول مُستقبل اللاجئين السوريّين

2019/09/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم،اليوم الثلاثاء، مُمثلاً للعراق في الاجتماع الذي ضمّ كلاً من الأردن، ولبنان، وتركيا على هامش أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الدورة ٧٤؛ لمناقشة أفضل الطرق لمُساعدة النازحين واللاجئين السوريّين.

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