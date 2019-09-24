مؤسسة شهيد المحراب في النجف توزع دفعة مالية تشمل 2157 يتيماً

2019/09/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أعلنت مؤسسة شهيد المحراب {قدس}، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة دائرة المشاريع الخيرية في المؤسسة بتوزيع الدفعة 82 ضمن مشروع {كفالة اليتيم}، مبينة أن "2157 يتيما مسجلا لدى المؤسسة شمل بهذه الدفعة".

وقال الشيخ احسان الفضلي نائب الامين العام لمؤسسة شهيد المحراب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "دائرة المشاريع الخيرية في المؤسسة باشرت بتوزيع دفعة جديدة ضمن مشروع {كفالة اليتيم} في عدة محافظات ومدن عراقية"، موضحا أن "الدفعة شملت كفالة اكثر من 2000 يتيم مسجلين ضمن مشروع كفالة اليتيم الذي ترعاه المؤسسة".وبين الشيخ الفضلي ان "مؤسسة شهيد المحراب ترحب بأي شخص راغب بكفالة يتيم"، مشيرا إلى أن "هنالك برنامج متكامل معد داخل المؤسسة لتسجيل اسماء الأيتام ضمن قاعدة بيانات صحيحة ومدققة إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على الواقع المعيشي لليتيم وعائلته".انتهى

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