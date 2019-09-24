عبدالمهدي يزور السعودية غداً للقاء الملك سلمان وولي عهده

2019/09/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم غد الاربعاء زيارة لعدة ساعات الى السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الزيارة "لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".انتهى

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