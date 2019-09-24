عبد المهدي يقدم إلى مجلس الوزراء إيجازاً عن نتائج زيارته للصين

2019/09/24 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مجلس الوزراء، الثلاثاء إيجازاً عن نتائج زيارته للصين على رأس وفد كبير، فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبيناً أن عبد المهدي “تحدّث في بداية الجلسة عن آخر التطورات وقدّم إيجازاً عن نتائج زيارة الصين”.

وأضاف البيان، أن “المجلس قرر الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس، والموافقة على بيع المواد المشطوبة اصولياً العائدة الى الجهاز المركزي للإحصاء بدون مزايدة علنية”، موضحاً أن “المجلس أقر مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النُظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001”.

وأشار البيان، إلى أن “مجلس الوزراء وافق على توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن لحماية منتج أكياس بلاستيكية للنفايات، ووافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001”.

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