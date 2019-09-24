الفتح يكشف عن لقاء مرتقب مع عبد المهدي لمناقشة قانون إخراج القوات الأميركية

2019/09/24 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، أن تحالفه وأحزابا سياسية أخرى، تصر على إخراج القوات الأميركية من العراق لأن وجودها “غير شرعي”.

وأضاف البلداوي في تصريح صحفي اطلعت عليه “الاتجاه برس”، أن “تحالف الفتح يعتبر قانون إخراج القوات الأميركية من أهم القوانين التي يجب أن نسير فيها من خلال التحالف مع تحالف سائرون بزعامة (السيد) مقتدى الصدر الذي توافقنا معه على ذلك”.

وأشار البلداوي، إلى أن “أي تواجد لقوة قتالية في العراق مخالف للدستور العراقي، ولدينا لقاء قريب مع رئيس الحكومة والقادة الأمنيين ووزير الدفاع لمناقشة مشروع القانون”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، أمس الاثنين، وجود ضغط نيابي على رئاسة البرلمان لتمرير قرار إخراج القوات الأميركية خلال الأسبوع الحالي.

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