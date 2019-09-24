2019/09/24 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس: اعلن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إجراء رئيس المجلس عادل عبد المهدي زيارة الى السعودية لعدة ساعات يوم غد الاربعاء.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يجري يوم غد الاربعاء زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يتوجه غدا للسعودية في زيارة لعدة ساعات وكالة خطوة برس.

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