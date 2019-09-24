فرنسا تصدر عملة نقدية لـ

2019/09/24 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بمناسبة مرور 60 عاما على صدور قصص "أستريكس" المصورة، أعلنت مؤسسة عملة باريس، أنها ستصدر قطعة نقدية من فئة 2 يورو، تحمل صورة

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