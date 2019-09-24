عبدالمهدي يزور الرياض بدعوة رسمية

2019/09/24 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، يوم غد الاربعاء، زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

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