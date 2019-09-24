هذا ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2019/09/24 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عادل عبدالمهدي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان عبدالمهدي "تحدث في بداية الجلسة عن آخر التطورات وقدّم ايجازا عن نتائج زيارة الصين".

واضاف "قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس".

وتابع "قرر المجلس ايضا الموافقة على بيع المواد المشطوبة اصولياً العائدة الى الجهاز المركزي للإحصاء بدون مزايدة علنية".

واشار البيان الى ان المجلس "أقر مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النُظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001".

ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان "على توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن لحماية منتج أكياس بلاستيكية للنفايات".

وختم البيان "وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001".

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