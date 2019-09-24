ردا على قصف السفارة الامريكية.. التحالف الدولي يؤكد على الاحتفاظ بحق الرد ودعوات للأمريكيين باليقظة

2019/09/24 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السفارة الامريكية ببغداد، اليوم الثلاثاء، مواطني الولايات المتحدة الى ضرورة التزام اليقظة في العراق، فيما اكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه لن يتسامح مع أي ھجوم على المنشآت الأميركية مؤكدا على الاحتفاظ ب"حق الدفاع عن النفس".وقالت السفارة في بيان لها، إنها "تنصح جميع مواطني الولايات المتحدة بالتوترات المتصاعدة في العراق وضرورة التزام اليقظة، ويمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات المتحدة".

من جهته قالت قوات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، انها لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف الأفراد والمنشآت الأمريكية.

وبحسب بيان للتحالف بخصوص الهجوم الذي السفارة الأمريكية: قال "تستمر قوة المھام المشتركة (عملیة العزم الصلب) بالعمل مع والى جانب ومن خلال شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش".

واضاف "لم تعلن أية جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة"، مبينا "نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة".

وقدم التحالف، في بيانه، الشكر لقوات الأمن العراقیة لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد.



موضحا "لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة، وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا".

وتابع البيان، نحن ھنا بدعوة من حكومة العراق، وسنُواصل دعمھم بناءً على طلبھم.

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