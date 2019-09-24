2019/09/24 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبق الحشد الشعبي والقوات الامنية، الثلاثاء، خطة انتشار امني واسع في قضاء داقوق جنوبي كركوك تزامنا مع حلول الــ 25 من محرم الحرام.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية انتشرت بشكـــل مكثـــف لحماية زوار مقام الامام زين العابدين عليه السلام في قضاء داقوق جنوبي كركوك بالتزامن مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية يبدآن خطة الــ 25 من محرم جنوبي كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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