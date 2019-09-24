2019/09/24 | 20:58

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عبدالمهدي يجري غدا زيارة لعدة ساعات الى السعودية

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

08:45 pm

28

يجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم غد الاربعاء زيارة لعدة

ساعات الى السعودية لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والاوضاع

الاقليمية وجهود التهدئة ، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في

الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع

الدول المجاورة والشقيقة والصديقة .

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