2019/09/24 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الفنانةالجزائرية ياسمين نيار أغنية جديدة تحمل عنوان ” توحشتك ” من كلمات الشاعر الجزائري نبيل مدني و الحان و توزيع مصطفى 62 .و باشرت ياسمين بالتحضيرات اللازمة لتصوير اغنيتها على طريقة الفيديو كليب في سويسرا تحت اشراف شركة ” نيار غروب ” , حيث من المقرر بث العمل عبر الفضائيات العربية في القريب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسمين نيار تطلق اغنية جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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