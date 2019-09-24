كتلة طينية “مشوهة” ترمز للمرأة السومرية..نصب في ذي قار يفتح باب الاستهزاء بذوق وزارة الثقافة! “صور”

2019/09/24 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اثار نصب يرمز للمرأة العراقية السومرية وضع في ساحة الثقافة بمحافظة ذي قار جملة انتقادات فتحت باب الاستهزاء بذوق وزارة الثقافة.واظهرت صور الطريقة البشعة التي نحت فيها النصب شكلا وهيأة ، حيث بدت المنحوتة وكأنها في حالت “عوق” وليس لها علاقة بأي ملاح سومرية.واوجد مدونون وناشطون مقارنة بين النصب […]

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