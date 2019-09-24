2019/09/24 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ، تطبيق انستغرام من خلال فيديو لها مع ابنها جاستن.وقد ظهرت لاميتا فرنجية في الفيديو، مع ابنها الصغير وهما يغنيان ويرقصان داخل حوض الاستحمام على أنغام أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark.واللافت أن هذا الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي لاميتا، وحصد أكثر من 115 ألف مشاهدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



لاميتا فرنجية تشعل انستغرام وهي تغني مع ابنها في حوض الاستحمام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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