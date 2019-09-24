الداخلية تعلن القبض على قاتل الشيخ علي محمود الخطابي في نينوى

2019/09/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلنت وزارة الداخلية،

الثلاثاء، اعتقال قاتل الشيخ علي محمود الخطابي في الجانب الايمن من مدينة الموصل بمحافظة

نينوى.

وقالت الوزارة في بيان

تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من مديرية ام الربيعين

التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد تشكيل فريق عمل مشترك ومن خلال

البحث المستمر والتحري وجمع الادلة تمكنت من القاء القبض على المجرم القاتل ( م م ا

) الذي قام بتنفيذ جريمة قتل بحق الشيخ علي محمود الخطابي والد الدكتور سعد الخطابي

الذي قتل داخل داره في منطقة حي اليرموك في الجانب الايمن لمدينة الموصل يوم الجمعة

الماضي”.

واضافت انه “تم تدوين

اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وان دافع الجريمة هو من اجل سرقة اموال نقدية، وقد

تم توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق ع وسيتم اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لاحالته

الى محكمة الجنايات المختصة لينال جزائه العادل”، مشيرا الى انه “تم القبض

عليه في منطقة (حي العامل) في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.

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