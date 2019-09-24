الداخلية تعلن القبض على قاتل الشيخ الخطابي في نينوى

2019/09/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: القبض على قاتل الشيخ الخطابي في نينوى

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