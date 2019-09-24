عبد المهدي يجري زيارة قصيرة إلى السعودية

2019/09/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الأخير سيجري غدا زيارة إلى السعودية تستغرق عدة ساعات.

وأضاف المكتب في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، أن عبد المهدي سيلتقي خلال الزيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان لبحث العلاقات بين البلدين.

وأضاف، أن اللقاء سيبحث أيضاً الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة.

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