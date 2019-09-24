روحاني يلتقي ميركل في نيويورك لبحث تعزيز التعاون والحفاظ على الاتفاق النووي

2019/09/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اجتمع الرئيس الايراني حسن روحاني مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في نيويورك، اليوم الثلاثاء، وعقدا جولة من المباحثات حول تعزيز التعاون والحفاظ على

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