الداخلية تعلن القبض على قاتل

2019/09/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال قاتل الشيخ علي محمود الخطابي في الجانب الايمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز"

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