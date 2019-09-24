2019/09/24 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء : عبدالمهدي سيجري غدا زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية

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