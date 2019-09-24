العبادي يبحث مع السفير البريطاني الاوضاع في العراق والمنطقة

2019/09/24 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف النصرحيدر العبادي اليوم الثلاثاء مع السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات .وبحسب بيان لمكتب العبادي :” ان الجانبين بحثا مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق والمنطقة وتاثيرها على البلد وعلى العديد من دول العالم ، وجهود اعمار العراق ومشاركة الشركات البريطانية في […]

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