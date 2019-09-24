حال مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الكندي..اجهزة بائسة وكادر محدود

2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق عرض الكاتب والصحفي فلاح المشعل حال مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الكندي التعليمي.وأظهرت صور ارفقها المشعل في تغريدة على حسابه في “تويتر” المرضى وهم راقدون بلا عناية وسط اجهزة غسيل بدائية.

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