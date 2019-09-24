خبراء عرب ودوليون يناقشون الخطة التفصيلية لتنفيذ التعداد العام للسكان في ٢٠٢٠

2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام ورشة عمل عُقدت في عمان بغداد _ الصباح الجديد : اختتمت امس الثلاثاء في العاصمة الاردنية عمان ورشة عمل عن الاستعدادات الجارية وخطة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق العام المقبل ٢٠٢٠ .وشارك في الورشة التي نظمتها غرفة عمليات التعداد العام للسكان خبراء من مصر والأردن وتونس وصندوق الامم المتحدة للسكان ...

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