2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني … كاظم العبيــدي كشف محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالاتٍ مختلفة خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني.وقال الدخيلي ان اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني الثالث الذي اقيم في العاصمة بكين بحضور رئيس مجلس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار : تم التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار : تم التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).