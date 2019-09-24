دراسات عن تحديد المعادن وفعالية نوى التمر المضادة للأكسدة وخصائص الترب وأهميتها في نوعية المحاصيل

2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد تتابع عددا من الحلقات النقاشية في جامعة البصرة البصرة _سعدي السند : تواصل الصباح الجديد متابعتها لأنشطة وفعاليات جامعة البصرة من خلال الحضور في عدد من الحلقات النقاشية التي تعقدها كليات الجامعة ومراكزها العلمية ضمن المسيرة الجامعية لخدمة المجتمع .فقد ناقشت كلية العلوم بحثا بعنوان ( رسوبية ومعدنية ترسبات العصر الرباعي جنوبي ...

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