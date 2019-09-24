وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد لمناقشة 3 ملفات عالقة

2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يتوجه وفد من برلمان كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، غداً الأربعاء، للاجتماع مع نواب البرلمان العراقي وبحث ملفات متعددة على رأسها الموازنة والنفط والمادة 140.

مقرر اللجنة المالية في برلمان كوردستان، محمد سعدالدين، في تصريح : ” يتوجه وفد برلماني برئاسة نائب رئيس برلمان كوردستان، مساء غد الاربعاء إلى بغداد “.

وأضاف، أن ” الوفد سيزور البرلمان العراقي يوم الخميس المقبل ، لعقد لقاءات مع النواب ومناقشة 3 مشاكل رئيسية عالقة بين أربيل وبغداد”.

سعدالدين تابع بالقول بأنه “ستتم مناقشة مشروع الموازنة العراقية لعام 2020، بالاضافة الى ملف النفط ، ومشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة الى عقد لقاءات مع اللجان الخاصة بالبرلمان العراقي “.

وبحسب معلومات حصلت عليها(باسنيوز)، فأن الوفد يضم كل من رؤساء اللجان المالية والاقتصاد والطاقة والموارد الطبيعية، بالاضافة إلى لجنة المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

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