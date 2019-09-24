شرطة نينوى : اعتقال داعشيين اثنين شرقي الموصل

2019/09/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في شرطة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، عن القبض على داعشيين اثنين في منطقة كوكجلي شرقي الموصل (مركز نينوى) .

وقال النقيب امير واثق ان ” القوات الامنية القت القبض على الداعشيين وبحوزتهما مسدسات كاتمة” .

واضاف واثق ، ان” القوات الامنية اقتادتهما الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي ” .

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