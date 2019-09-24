وزارة النقل تعلن وصول 3 رافعات جسرية من اكبر رافعات العالم الى موانئ العراق

2019/09/24 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل وصول ثلاث رافعات جسرية عملاقة تعد من اكبر الرافعات عالميا ، الى ميناء ام قصر الشمالي ، الرصيف 26 .واوضحت الوزارة في بيان انه :” تمت عملية نقل الرافعات على متن الباخرة العملاقة نوع / اكس سوبر بنما / حيث يصل ارتفاع الرافعة الواحده الى 40 مترا ، وذراع التفريغ فيها […]

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