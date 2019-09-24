2019/09/24 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عاجل/ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يزور السعودية غداً لعدة ساعات

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