شاهد.. البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال

2019/09/24 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب بعد قليل {10:00} مساءً بتوقيت بغداد، نادي برشلونة امام فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني على ملعب كامب نو.

ادناه البث المباشر للمباراة:

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