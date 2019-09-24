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عبدالمهدي يزور السعودية غدا الأربعاء

العراقسياسة

عبدالمهدي يزور السعودية غدا الأربعاء

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 21:14

عادل عبدالمهدي/ رئيس الوزراء العراقي

يزور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يوم غد الأربعاء زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن عبدالمهدي سيبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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