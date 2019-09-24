الحشد يطبق خطة امنية في قضاء داقوق تزامنا مع حلول الــ 25 من محرم

2019/09/24 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طبق الحشد الشعبي والقوات الامنية، الثلاثاء، خطة انتشار امني واسع في قضاء داقوق جنوبي كركوك تزامنا مع حلول الــ 25 من محرم الحرام.

وذكر موفد الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية انتشرت بشكـــل مكثـــف لحماية زوار مقام الامام زين العابدين عليه السلام في قضاء داقوق جنوبي كركوك بالتزامن مع ذكرى استشهاده المصادفة يوم 25 من شهر محرم الحرام".

واضاف ان "الحشد والقوات الامنية عززوا تواجدهم في السيطرات ومداخل الطرق وسيروا دوريات لتأمين الزائرين للمقام الشريف".

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