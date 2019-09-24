2019/09/24 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث بغداد يستطلع رأي الشباب العراقي في مشكلة البطالة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cGY-71MYc9U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث بغداد يستطلع رأي الشباب العراقي في مشكلة البطالة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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