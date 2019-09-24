ميركل: رفع العقوبات عن إيران قبل المفاوضات أمر غير واقعي

2019/09/24 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها سترحب بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن رفع العقوبات عن طهران قبل المفاوضات أمر غير واقعي.وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي لها على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: “سأرحب بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إن حصلت، لكن الأمر لن يعمل بهذه الطريقة، أي

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