رشيد غويلب - الحكومة تلجأ الى قانون طوارئ غذائي / الارجنتين .. خمسة ملايين إنسان يتضورون جوعا

2019/09/24 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2015 عاد اليمين المحافظ الى السلطة في الارجنتين، واتخذ اجراءات حكومية متسارعة لاستعادة هيمنة رأس المال المدعوم من المراكز المالية العالمية، وانهاء السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة اليسار، والتي استطاعت انهاء ملف الديون، واخضاع السياسات المالية الى الرقابة، وعدم دفع الديون غير الشرعية السابقة، التي ادت الى افلاس الارجنتين في عام 2001.واليوم وقبل ما يزيد......

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