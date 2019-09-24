2019/09/24 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي القوة الجوية يتأهل الى الدور الـ16 بعد تجاوزه السالمية الكويتي في بطولة الاندية العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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