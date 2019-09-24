2019/09/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

رحب معالي وزير التربية

وكالة قصي السهيل بقرار مجلس الوزراء على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس مهامها

القضاء على النقص الحاصل في الابنية المدرسية .

وذكر المكتب الاعلامي لوزير

التربية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية

، اليوم الثلاثاء ٢٤ أيلول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مقرراً

على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس .

يذكر ان صلاحية بناء المدارس

والمسؤول المباشر الاول عليها الحكومات المحلية في المحافظات حيث سلمت الصلاحية عام

2013 الى الحكومات المحلية ضمن النظام اللامركزي .

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يرحب بقرار مجلس الوزراء بتاليف اللجنة العليا لبناء المدارس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يرحب بقرار مجلس الوزراء بتاليف اللجنة العليا لبناء المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).