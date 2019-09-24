2019/09/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب عضو لجنة الاقتصاد

والاستثمار النيابية رياض التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع

الصين وبمبلغ 500 مليار دولار

وقال التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إننا” تفاجئنا من تصريح مكتب رئيس الوزراء بانه تم التوقيع مع الصين على اتفاقية او اتفاقيات بقيمة 500 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق .

واضاف التميمي نطلب من

رئيس الوزراء التوضيح بخصوص هذا المبلغ .هل هو مقابل نفط ، استثمارات، لو نقد ولكم

سنة؟ في ظل عجز مالي بالموازنة المقبلة يبلغ 72 تريليون دينار .

واوضح ان : الموازنة فقط لخدمة الموظف وليس لخدمة المواطن وتقديم خدمات.والعجز الكبير فيها سيقتل طموح الشاب الخريج والعاطلين الذين ينتظرون من الحكومة فتح مصانعها حنى تستوعبهم”.

و اكد ان لجنة الاقتصاد والاستثمار لم يكن لها علم

بالزيارة ولا اليتها ولا محاورها ولا اطلاعنا عليها.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياض التميمي يطالب رئيس الوزراء بتوضيح الاتفاقات مع الصين: ماقصة 500 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياض التميمي يطالب رئيس الوزراء بتوضيح الاتفاقات مع الصين: ماقصة 500 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).