أردوغان يثير في الجمعية العامة قضيتي خاشقجي ومرسي

2019/09/24 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ووفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السبب الأهم للنزاعات والأزمات في العالم يتمثل بانعدام العدل

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