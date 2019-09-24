2019/09/24 | 22:31

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ماكرون يدعو واشنطن وطهران للعودة الى طاولة الحوار

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعو واشنطن وطهران للعودة الى

طاولة الحوار

ماكرون: المفاوضات يجب أن تهدف إلى رفع العقوبات كافة عن إيران

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