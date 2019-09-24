2019/09/24 | 22:31

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الأقتصاد العراقي بين التوجه نحو الصين وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع محور "رئيس التحرير"

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

10:17 pm

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أكد عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية رياض التميمي أن لجنته

تعّد من اللجان المهمة في البرلمان وداعمة لجميع توجهات الحكومة وأنها

مع أيّ توجه حكومي يسهم في تطور الأقتصاد والإستثمار في البلد

وبالمجالات كافة ، وأضاف التميمي لدى إستضافته في برنامج " رئيس

التحرير " الذي تبثه آفاق أنه من الضروري أن تُعلم الحكومة اللجان

النيابية بشأن زياراتها الخارجية وهناك نقاط إستفهام اُشرت على الوفد

الحكومي الذي زار الصين خصوصاً قضية ذهاب المحافظين على أعتبار أن

المحافظ جهة تنفيذية ومرتبط بالحكومة المركزية وليس من صلاحية

المحافظة توقيع العقود ، وأشار إلى أن على الحكومة أن تبذل كل ما

بوسعها من أجل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي سيما البناء والإعمار

ويأمل أن تكون هذه الزيارة مثمرة بما يصب في دعم أقتصاد البلد

وإستثماره سيما أن هناك ضعف في البنية التحتية المتعلقة بالزراعة

والصناعة ، لافتاً النظر إلى أن هناك بعض الجهات لا ترغب بالإكتفاء

الذاتي للسوق العراقية وتسعى لبقاء منافذ الإستيراد مفتوحاً فضلاً عن

أن عملية إكتفاء المنتج الوطني خطوة إيجابية تسهم في دعم الأقتصاد

العراقي بشكل كبير وأن غالبية المعامل متوقفة في العراق ولابد من دعم

القطاع الخاص لتنشيطها ، مبيناً أن إقرار القوانين المهمة في

البرلمان التي تحمي الصناعة المحلية سيكون لها تأثير كبير وأن دعم

القطاع الخاص بصورة متميزة سيكون له دور كبير في التقليل من حجم

البطالة وتشغيل اليد العاملة ومن الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة

وستراتيجية من قبل جميع المؤسسات للإرتقاء بالواقع الأقتصادي ، وشدد

على أهمية البحث عن إيرادات جديدة للموازنة العامة بعيداً عن الإعتماد

على النفط بشكل كبير من بينها الحدود والسياحة كما أن على الحكومة

البحث أيضاً عن شركات إستثمارية كبيرة عبر التنسيق مع البرلمان لتستمد

قوتها منه .

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