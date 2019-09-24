بينكيو زوي تطرح أحدث إصدار لها من جهاز الفأرة فئة S!

2019/09/24 | 22:32

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جهاز الفأرة فئة S الذي طرحته بينكيو زوي هو الإصدار الأحدث لجهاز ماوس الألعاب الرياضية إف بي إس بتصميم متماثل للاستخدام باليد اليمنى.

و طُوِّرت هذه الفأرة خفيفة الوزن المصممة خصيصًا لراحة اليد ومسكة طرف الإصبع، ما يجعله الجهاز المفضل لعشاق الألعاب الرياضية الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وتم تصُمِّيم هذه الفأرة بحيث تتسم بطول أقل بحيث يتيح للمستخدمين التحكم فيها وإمساكهها بسهولة.



وتوجد مساحة كافية بين راحة اليد وحافة الفأرة الخلفية حتى يمكن للمستخدمين التحرك بحرية أثناء الحركات الرأسية مع الحفاظ على القدرة على تثبيت راحة اليد على الجزء الخلفي من الفأرة.



وتأتي الفأرة فئة S مزودة بمستشعر 3,360 وبمقاسين مختلفين، S1 (متوسط) وS2 (صغير).

وصممت بينكيو هذه الفأرة على أساس الراحة ولكنها ركزت أيضًا على الحركة من خلال طرح بعض عناصر التصميم الرئيسية.



يستخدم الإصدار القياسي من فئة S طبقة سوداء متينة توفر للاعبين شعورًا مختلفًا عند مسكه.



ويوفر جهاز الفأرة تحكمًا كاملاً على حركاتك حيث تم إبراز الأطراف الأمامية للماوس لتوفير مساحة أكبر لمستخدمي القبض براحة اليد لوضع الإصبع الرابع.



وجهاز الفأرة مصمم للاستخدام باليد اليمنى وبه زرّان جانبيان على اليسار وبكرة تمرير 16 درجة، ويحتوي أيضًا على خاصية معدل الاستقصاء في الأسفل حيث يمكنك استخدامها في الانتقال إلى الوضع الذي تفضله بسهولة.

يسمح التصميم الأقصر الشامل للماوس فئة S إلى جانب دعم راحة اليد المعزز بحركة أكثر حرية، كما تأتي نقطة توصيل كابل الفأرة بارزة عند إحدى الزوايا لتقليل احتمالية تكوُم الكابل على لوحة الفأرة ما يوفر مسافة رفع مثالية.



جميع هذه المميزات تجعل الفأرة فئة S من بينكيو زوي خيارًا رائعًا لعشاق الألعاب الرياضية الإلكترونية.

*المصدر: “ايتوس واير“

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