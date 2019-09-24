2019/09/24 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت نجدة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالجرم المشهود حاول اغتصاب طفلة في ميسان.

وقالت النجدة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "دوريات شرطة النجدة في ميسان القت القبض على متهم اثر محاولته اغتصاب طفله تبلغ من العمر ١١ سنة في إحدى مناطق مدينة العمارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالجرم المشهود حاول اغتصاب طفلة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالجرم المشهود حاول اغتصاب طفلة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).