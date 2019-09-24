الجبير: السعودية تدرس ”جميع الخيارات“ للرد على ”هجمات أرامكو“

2019/09/24 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

دولي

ذكر وزير الدولة

السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، أن الرياض ستدرس جميع الخيارات

بما فيها الخيار العسكري في إطار ردها على هجوم استهدف اثنتين من منشآتها النفطية،

وذلك بعد اكتمال تحقيق لتحديد المسؤول عن الهجوم.

وقال الجبير خلال

كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن السعودية تعتقد بأن إيران تقف وراء الهجوم،

لكنه أضاف أن الأمم المتحدة تساعد في تحديد موقع انطلاقها.

وأضاف:“نريد حشد

الدعم الدولي، ونريد بحث جميع الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، ثم نتخذ

القرار“، متوقعًا أن يكتمل التحقيق المعني بتحديد المسؤول عن الهجمات ”قريبًا جدًا“.

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