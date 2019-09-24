قصف الخضراء ..استفزازات تحرج الحكومة وترهن العراق بايران

2019/09/24 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال مراقبون وسياسيون إن القصف المحدود الذي طال المنطقة الخضراء مساء امس الاثنين ، هو بمثابة جولة جديدة من الاستفزازات تدشّنها إيران بهدف جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة محدودة.

وبالرغم من أن السفارة الأميركية في بغداد، أطلقت صافرات الإنذار لدى تعرضها إلى الهجوم، فيما أغلقت السلطات العراقية مجموعة طرق محيطة بها، إلاّ أن الذين أطلقوا القذيفتين الصاروخيتين كانوا على ما يبدو يريدون أن تسقطا في محيط السفارة وليس عليها.

وقالت مصادر أمنية، إن قذيفة صاروخية، سقطت ليل الاثنين في ساحة مقابلة لمبنى السفارة الأميركية ببغداد، فيما سقطت قذيفة أخرى خلف مبنى السفارة، ولم تسجل أي أضرار جراء الهجوم.

وتضيف المصادر أن “الجهة التي أطلقت القذيفتين تريد أن تتسبب بالذعر للسفارة الأميركية فحسب، ولا تريد أن تقتل أحدا من أفرادها”.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع، بعد آخر مماثل في مايو الماضي، ونفذ بالطريقة نفسها، إذ سقطت قذائف هاون في مساحات فارغة تحيط بمجمع السفارة الأميركية، المطل على نهر دجلة.

وقال ساسة عراقيون لـصحيفة ”العرب” إن “إيران بدأت جولة استفزاز جديدة بعدما هدأ الوضع نسبيا إثر الهجوم على منشآت النفط السعودية”.

وأضاف هؤلاء أن البصمة الإيرانية واضحة في هذا الهجوم الذي نفذ بدقة عالية وروعي فيه عدم التسبب بمقتل أشخاص.

وتعتقد طهران، وفقا لساسة عراقيين، أن نقطة الشروع الأميركي في الحرب، هي مقتل مواطنين أو جنود أميركيين في هجمات إيرانية معلنة كانت أو غير معلنة، لذلك تنفذ مثل هذه الهجمات بدقة عالية، تمنع وقوع إصابات مميتة.

ويقول معلقون عراقيون إن إيران في غنى عن الإعلان عن تبني الهجمات التي تقع ضد مصالح أميركية وخليجية في المنطقة، إذ أن حلفاءها في الحشد الشعبي العراقي يتحدثون عن عداوة علنية للسعودية والولايات المتحدة ويلوحون بإمكانية استهدافهما في أي حين.

وتحرج مثل هذه الاستفزازات المدروسة الحكومة العراقية التي لا تملك عمليا وسائل لوقفها وتخشى في المقابل تحمّل تبعات الغضب الأميركي بسببها.



واكتفت الجهات الرسمية بإصدار بيان عبر منصة أمنية يتحدث عن الهجوم الصاروخي باقتضاب، مع التركيز على عدم تسببه في سقوط ضحايا.

ويرى مراقبون أن الاندفاعة الإيرانية الجديدة، ربما تترجم حجم القلق الذي تشعر به طهران من أن تتسبب العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية المفروضة عليها في إضعاف نظامها السياسي في مواجهة الغضب الشعبي المتزايد في الداخل.

ويقول عراقيون زاروا إيران خلال الشهرين الماضيين إن اقتصاد البلاد منهك والسكان يعانون تحت ضغوط رهيبة.

وسبق للعراقيين أن اختبروا هذه الضغوط القاسية خلال حقبة الحصار الاقتصادي الدولي إثر اجتياح الكويت في تسعينات القرن الماضي، لذلك ربما هم أكثر من يدرك تأثيراتها.

وتسبّب الحصار الاقتصادي حينها في تدمير مؤسسات الدولة العراقية عبر إشاعة الرشوة في صفوف الموظفين الذين باتت رواتبهم التي يتقاضونها من الحكومة لا تغطي كلفة العيش ليوم أو اثنين من الشهر وخلق جيشا من الجائعين ومنعدمي التعليم وفسح المجال أمام انتشار العصابات في صفوف المجتمع، حيث تحولت لاحقا إلى ميليشيات مأجورة.



ويقول عراقيون إنهم لاحظوا في إيران، خلال زياراتهم لها مؤخرا، شيئا من هذه الملامح.

وتجنبا لهذا الانهيار الداخلي تسعى إيران وراء مواجهة محدودة مع الولايات المتحدة على أمل أن تقرّبها خطوة من مفاوضات جديدة مع المجتمع الدولي بشروط معقولة لا تظهر نظامها السياسي منهزما أو منكسرا.

ويرى مراقبون أن إيران تستعجل هذه المواجهة المحدودة كي تخوضها وهي قوية قبل أن تضطر إلى خوضها بعد أعوام، وهي ضعيفة، عندما تدمرها العقوبات الأميركية من الداخل.

على هذا الأساس يأتي الهجوم الجديد على السفارة الأميركية في بغداد، وفقا لمراقبين يرون أن إيران تتحرك بين سوريا والعراق واليمن بحثا عن جبهة تخوض فيها مواجهة عسكرية بالوكالة مع الولايات المتحدة أو أحد حلفائها على ألا تتورّط طهران بشكل مباشر في حرب مفتوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف الخضراء ..استفزازات تحرج الحكومة وترهن العراق بايران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف الخضراء ..استفزازات تحرج الحكومة وترهن العراق بايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).