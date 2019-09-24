نمر نادر يقتل صياداً تعدى على منطقته

2019/09/24 | 23:25

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فتك نمر نادر من نمور آمور في منطقة خاباروفسك أقصى شرق روسيا، بالقرب من الحدود مع الصين، بحياة واحد من اثنين من الصيادين تعدى على

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