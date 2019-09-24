ماكرون يدعو الى مفاوضات ترفع كافة أنواع الحظر عن إيران

2019/09/24 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الفرنسي، ماكرون وخلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه حان الوقت لاستئناف المفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية.

وأضاف

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